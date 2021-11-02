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Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Впервые данные правила были утверждены в 1995 году и с тех пор практически не менялись.

2 ноября, 19:24

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Правительство России утвердило новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к секретным, совершенно секретным и особой важности. Текст постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года. Впервые они были утверждены в 1995 году и с тех пор практически не менялись. Из новой редакции исключено несколько пунктов, в частности о порядке составления перечней сведений, подлежащих засекречиванию, различными госорганами и госкорпорациями.

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К сведениям особой важности относятся данные в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам государства в одной или нескольких областях. К совершенно секретным сведениям — те, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики РФ, а к секретным — все иные сведения из числа, составляющих гостайну, распространение которых нанесёт ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в вышеуказанных сферах.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Рязанской области Михаила Семёнова уволили из-за нарушения гостайны.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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