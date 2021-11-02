Правительство утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны

Правительство России утвердило новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к секретным, совершенно секретным и особой важности. Текст постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года. Впервые они были утверждены в 1995 году и с тех пор практически не менялись. Из новой редакции исключено несколько пунктов, в частности о порядке составления перечней сведений, подлежащих засекречиванию, различными госорганами и госкорпорациями.