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На Украине захотели "привести в чувство" ЕС с помощью американских войск

Климкин помечтал при этом о самолётах США на базе под Киевом, но признал, что это уж слишком нереалистично.

2 ноября, 19:10
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил за размещение на территории Незалежной американских войск, дабы "привести в чувство" Евросоюз. Как отметил дипломат, достаточно, чтобы силы США были в стране "хотя бы с учебными целями".

"Если бы у нас на территории хотя бы с учебными целями были американские войска. Ну, где-то в Мариуполе батальон американской пехоты пусть учит наших пехотинцев. Сугубо с учебными целями. Конечно, политически сложно ожидать, что у нас тут появятся американские самолёты, на базе под Киевом, но тем не менее должны двигаться последовательно... Вы же видите, в каком состоянии Евросоюз, его нужно как-то привести в чувство", — сказал экс-министр в эфире "Радио НВ".

Климкин отметил, что договариваться по данному вопросу с американскими партнёрами надо начинать уже сейчас.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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