На Украине захотели "привести в чувство" ЕС с помощью американских войск

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил за размещение на территории Незалежной американских войск, дабы "привести в чувство" Евросоюз. Как отметил дипломат, достаточно, чтобы силы США были в стране "хотя бы с учебными целями".

"Если бы у нас на территории хотя бы с учебными целями были американские войска. Ну, где-то в Мариуполе батальон американской пехоты пусть учит наших пехотинцев. Сугубо с учебными целями. Конечно, политически сложно ожидать, что у нас тут появятся американские самолёты, на базе под Киевом, но тем не менее должны двигаться последовательно... Вы же видите, в каком состоянии Евросоюз, его нужно как-то привести в чувство", — сказал экс-министр в эфире "Радио НВ".