На Украине захотели "привести в чувство" ЕС с помощью американских войск
Климкин помечтал при этом о самолётах США на базе под Киевом, но признал, что это уж слишком нереалистично.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил за размещение на территории Незалежной американских войск, дабы "привести в чувство" Евросоюз. Как отметил дипломат, достаточно, чтобы силы США были в стране "хотя бы с учебными целями".
"Если бы у нас на территории хотя бы с учебными целями были американские войска. Ну, где-то в Мариуполе батальон американской пехоты пусть учит наших пехотинцев. Сугубо с учебными целями. Конечно, политически сложно ожидать, что у нас тут появятся американские самолёты, на базе под Киевом, но тем не менее должны двигаться последовательно... Вы же видите, в каком состоянии Евросоюз, его нужно как-то привести в чувство", — сказал экс-министр в эфире "Радио НВ".
Климкин отметил, что договариваться по данному вопросу с американскими партнёрами надо начинать уже сейчас.
Ранее Климкин предупредил президента Украины Владимира Зеленского о жёстком разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, у лидера РФ "на руках есть много козырей".
Комментариев: 0