На Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву

Власти Украины будут вынуждены "идти на поклон" к Москве и соглашаться на любые условия "Газпрома" из-за ошибочной политики действующего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

"Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделала для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдём на поклон к Москве", — сказал Корнейчук в эфире телеканала UrkLive.

Эксперт усомнился в том, что Порошенко и Зеленский сделали хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны, ведь, по его словам, они оба ведут бизнес в России. Такая политика, считает политолог, серьёзно ослабит позицию Киева в ходе возможных переговоров с "Газпромом".

"Потому что сейчас, когда мы придём к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ — и мы вынуждены будем соглашаться", — отметил Корнейчук.