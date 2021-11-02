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На Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву

По словам политолога Корнейчука, ни действующие, не предыдущие власти Незалежной не сделали ничего, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

2 ноября, 03:20
<p>Фото © ТАСС / Константин Сазончик</p>

Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Власти Украины будут вынуждены "идти на поклон" к Москве и соглашаться на любые условия "Газпрома" из-за ошибочной политики действующего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

"Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделала для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдём на поклон к Москве", — сказал Корнейчук в эфире телеканала UrkLive.

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Эксперт усомнился в том, что Порошенко и Зеленский сделали хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны, ведь, по его словам, они оба ведут бизнес в России. Такая политика, считает политолог, серьёзно ослабит позицию Киева в ходе возможных переговоров с "Газпромом".

"Потому что сейчас, когда мы придём к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ — и мы вынуждены будем соглашаться", — отметил Корнейчук.

Согласно его прогнозу, Украина начнёт переговоры с Россией по прямым закупкам газа максимум через месяц.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предложил Москве продлить контракт, не дожидаясь окончания действующего соглашения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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