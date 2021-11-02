На Украине рассказали, почему Зеленский "пойдёт на поклон" в Москву
По словам политолога Корнейчука, ни действующие, не предыдущие власти Незалежной не сделали ничего, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.
Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Власти Украины будут вынуждены "идти на поклон" к Москве и соглашаться на любые условия "Газпрома" из-за ошибочной политики действующего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.
"Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделала для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдём на поклон к Москве", — сказал Корнейчук в эфире телеканала UrkLive.
Эксперт усомнился в том, что Порошенко и Зеленский сделали хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны, ведь, по его словам, они оба ведут бизнес в России. Такая политика, считает политолог, серьёзно ослабит позицию Киева в ходе возможных переговоров с "Газпромом".
"Потому что сейчас, когда мы придём к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ — и мы вынуждены будем соглашаться", — отметил Корнейчук.
Согласно его прогнозу, Украина начнёт переговоры с Россией по прямым закупкам газа максимум через месяц.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предложил Москве продлить контракт, не дожидаясь окончания действующего соглашения.
Комментариев: 0