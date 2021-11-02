Учёные выяснили причины тяжёлых симптомов ковида у молодёжи
Специалистам удалось проанализировать образцы плазмы крови 72 молодых пациентов с ковидом, 47 из которых находились в критическом состоянии.
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Международная группа исследователей выделила пять генов, которые более активны у молодых людей с тяжёлыми симптомами коронавируса, нежели у пациентов с менее серьёзными проявлениями болезни. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Science Translational Medicine, объясняют причины возможных осложнений, которые, вероятно, вызваны различиями в ДНК.
Как уточняется, специалистам удалось проанализировать образцы плазмы крови 72 молодых пациентов с ковидом, 47 из которых находились в критическом состоянии. Ни у одного из добровольцев не было каких-либо заболеваний, которые могли бы объяснить их симптомы. Команда также собрала образцы у 22 инфицированных молодых людей с незначительными симптомами или полным их отсутствием.
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Учёные провели полногеномное секвенирование образцов, а также секвенирование РНК. Кроме того, они проанализировали совокупность белков, цитокинов и групп лейкоцитов. Для выявления закономерностей в генах они использовали машинное обучение. Анализ показал пять генов, которые были наиболее активными у пациентов с тяжёлыми симптомами. Самым распространённым оказался ADAM9. Когда его заблокировали, вирус стал менее эффективен при самовоспроизведении. По мнению исследователей, все пять идентифицированных ими генов нуждаются в более глубоком изучении, особенно ADAM9.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла связь между мутациями коронавируса и эффективностью вакцин. По её словам, российские учёные уже умеют просчитывать появление новых штаммов и их восприимчивость к прививкам.
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