Учёные выяснили причины тяжёлых симптомов ковида у молодёжи

Международная группа исследователей выделила пять генов, которые более активны у молодых людей с тяжёлыми симптомами коронавируса, нежели у пациентов с менее серьёзными проявлениями болезни. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Science Translational Medicine, объясняют причины возможных осложнений, которые, вероятно, вызваны различиями в ДНК.

Как уточняется, специалистам удалось проанализировать образцы плазмы крови 72 молодых пациентов с ковидом, 47 из которых находились в критическом состоянии. Ни у одного из добровольцев не было каких-либо заболеваний, которые могли бы объяснить их симптомы. Команда также собрала образцы у 22 инфицированных молодых людей с незначительными симптомами или полным их отсутствием.

Учёные провели полногеномное секвенирование образцов, а также секвенирование РНК. Кроме того, они проанализировали совокупность белков, цитокинов и групп лейкоцитов. Для выявления закономерностей в генах они использовали машинное обучение. Анализ показал пять генов, которые были наиболее активными у пациентов с тяжёлыми симптомами. Самым распространённым оказался ADAM9. Когда его заблокировали, вирус стал менее эффективен при самовоспроизведении. По мнению исследователей, все пять идентифицированных ими генов нуждаются в более глубоком изучении, особенно ADAM9.