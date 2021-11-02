Наглухо заболеть: Выявлено новое опасное последствие ковида Учёные проанализировали жалобы некоторых пациентов на головокружение и шум в ушах. 1 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Что такое внутреннее ухо

Чтобы разобраться, как, собственно, коронавирус может нарушить слух, давайте для начала коротко пройдёмся по строению уха, потому что познания об этом в основном не уходят дальше барабанной перепонки. Итак, звуковые колебания идут к ней по слуховому каналу, далее вибрации передаются по цепочке из трёх косточек: молоточек, наковальня, стремя. Эта троица представляет собой то, что называется средним ухом. А дальше начинается внутреннее ухо, его ещё именуют лабиринтом — очень замысловато устроено.

Самая живописная его часть — спираль в два с половиной витка. За это её назвали улиткой. Eё внутренние стенки выстланы совершенно особенными клетками. Их необычность заключается в том, что у них есть волоски, по 30, а то и по 60 штук у каждой. При этом и спираль, и вообще весь лабиринт заполнены жидкостью — лимфой. И получается следующее: от вибрации жидкость приходит в движение и сгибает волоски. При этом около каждой волосковой клетки предусмотрительно расположились нейроны, а от самого внутреннего уха к мозгу идут нервные волокна. То есть волоски сгибаются, нейроны возбуждаются и передают соответствующие импульсы, которые в конце концов достигают слухового центра в коре нашего головного мозга.

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Систему этих волосковых клеток назвали кортиевым органом в честь итальянского учёного Альфонсо Корти, который открыл её в XIX веке. По сути, это отдел, где идёт первичный анализ звуковых сигналов.

Но есть ещё одна интересная деталь: те же самые волосатые клетки реагируют и на движение. Особенно на повороты головы. Работает так: ты двигаешь головой, стенки улитки поворачиваются, а жидкость остаётся на месте: она инертная. За счёт этого тоже сгибаются волоски, и нейроны на это тоже реагируют. Именно поэтому наше внутреннее ухо не только наш слуховой анализатор, но и наш вестибулярный аппарат.

Медицине хорошо известно, что довольно много вирусов могут выводить из строя наш ушной лабиринт. Например, корь, паротит, краснуха, гепатит, то есть практически всё, что есть в списке обязательных прививок для ребёнка. Наконец, грипп, ветрянка. Отсюда тугоухость, головокружение, шум в ушах.

Глухота при ковиде

Недавно учёные из Университета Массачусетса обратили внимание на точно такие же симптомы у многих болеющих CoViD-19. Они собрали образцы ткани внутреннего уха у десяти пациентов с подтверждённым коронавирусом. У них помимо стандартной высокой температуры, кашля и слабости была ещё одна жалоба: все эти люди после заражения стали хуже слышать. При этом большинство — намного хуже, то есть они практически оглохли. У девяти — шум в ушах, у шести — голова кружится. Интересно, что у одного пациента, кроме глухоты и звона в ушах, больше не было вообще никаких симптомов.

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Далее исследователи взяли биоматериалы у здоровых людей, выделили из них стволовые клетки – болванки (из которых потом получаются разнообразные полноценные клетки) и из них вырастили то, что хотели изучить, а именно будущие волосковые клетки, а ещё, например, шванновские клетки. Это клетки нервной системы, через них идёт импульс от нейрона к нейрону. А потом все эти клетки заразили коронавирусом. Кроме того, в рамках исследования извлекли внутреннее ухо у нескольких мышей. Всё это нужно было, чтобы максимально внимательно, на уровне генов и белков, прояснить его устройство и посмотреть, как эта система реагирует на инфекцию.

Что выяснилось

Что на клетках тканей внутреннего уха тоже есть те самые злополучные рецепторы ACE2, за которые частица SARS-CoV-2 (то есть ковидная) так успешно хватается и легко попадает внутрь. Плюс некоторые другие особенности, облегчающие вирусу задачу. А с этими рецепторами ситуация такова, что где их только в нашем теле нет. И в кишечнике есть, и в лёгких, и во всех кровеносных сосудах. Именно из-за них коронавирус настолько вездесущий и многоликий.

Как коронавирус попадает в ухо

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Исследователи полагают, что в основном, конечно, через нос. Например, по евстахиевой трубе, которая соединяет ухо с носоглоткой. Или по артерии. Наконец, не исключён и занос инфекции в само ухо.

Что предлагают с этим делать

Во-первых, учитывать жалобы на слух при диагностике ковида. То есть, если ни с того ни с сего при вполне нормальном самочувствии человек глохнет, стоит сделать ПЦР. Во-вторых, разумеется, искать способы лечения. И в-третьих, учёных настораживает, что ковид поражает клетки, которых очень много во внутреннем ухе будущего ребёнка в утробе матери. Исследователи считают, что надо внимательно наблюдать за слухом у детей, которые родились во время пандемии. Известны случаи, когда инфекция становится причиной врождённой глухоты.

Авторы Адель Романенкова