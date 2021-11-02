Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" в Евросоюзе приоритетным для себя

Посол Италии в России Джорджо Стараче, вступивший в должность в октябре, назвал вопрос признания российской вакцины "Спутник V" в ЕС одним из самых приоритетных.

"Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", — заявил Стараче в интервью "Коммерсанту".