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Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" в Евросоюзе приоритетным для себя

Дипломат считает, что признание российской вакцины в ЕС это технический, а не политический момент, хоть оно и затянулось на много месяцев

2 ноября, 02:20

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Посол Италии в России Джорджо Стараче, вступивший в должность в октябре, назвал вопрос признания российской вакцины "Спутник V" в ЕС одним из самых приоритетных.

"Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", — заявил Стараче в интервью "Коммерсанту".

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Дипломат считает, что признание российской вакцины в ЕС это технический, а не политический вопрос, хоть оно и затянулось на много месяцев. Стараче призвал защищать его "от инструментализации и полемики", которые, по его словам, "не способствуют диалогу, который ведется между Москвой и Брюсселем".

Ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшее время может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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