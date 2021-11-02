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Премьер Баварии призвал ускорить открытие "Северного потока – 2"

По мнению Маркуса Зедера, это поможет сдержать рост цен на газ в Европе.

2 ноября, 01:47

Фото © ТАСС / dpa

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом глава самого большого в Германии региона заявил в интервью газете Bild.

По мнению Зедера, это поможет сдержать рост цен на газ в Европе.

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"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", отметил политик.

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Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем наметилась тенденция на снижение цен с небольшими скачками. Всё это происходит на фоне готовящегося запуска газопровода "Северный поток – 2". 10 сентября "Газпром" сообщил, что он полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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