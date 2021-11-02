Премьер Баварии призвал ускорить открытие "Северного потока – 2"

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом глава самого большого в Германии региона заявил в интервью газете Bild.

По мнению Зедера, это поможет сдержать рост цен на газ в Европе.