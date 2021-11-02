В США предложили вооружить гражданские самолёты ракетами

Аналитик Минобороны США по вопросам военного потенциала и вооружений Дэвид Рэймерс считает, что гражданскую авиацию следует вооружить крылатыми ракетами. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

По мнению Рэймерса, это позволит сохранить ударный потенциал после сокращения числа бомбардировщиков. Так, ранее ВВС США сняли с эксплуатации 17 бомбардировщиков B-1B Lancer, каждый из которых мог нести 24 крылатые ракеты класса "воздух — земля".

Аналитик Минобороны США предлагает модернизировать для ношения крылатых ракет самолёты Boeing 777-300, 777-300ER или 747-400F. Фюзеляж Boeing 777-300ER может вместить 152 ракеты, а двухдвигательные Boeing 747 сэкономят затраты на доставку боеприпасов, отмечает Рэймерс.