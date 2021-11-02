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В США предложили вооружить гражданские самолёты ракетами

Автор идеи считает, что это позволит сохранить ударный потенциал после сокращения числа бомбардировщиков.

2 ноября, 01:27

Фото © ТАСС / АР

Аналитик Минобороны США по вопросам военного потенциала и вооружений Дэвид Рэймерс считает, что гражданскую авиацию следует вооружить крылатыми ракетами. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

По мнению Рэймерса, это позволит сохранить ударный потенциал после сокращения числа бомбардировщиков. Так, ранее ВВС США сняли с эксплуатации 17 бомбардировщиков B-1B Lancer, каждый из которых мог нести 24 крылатые ракеты класса "воздух — земля".

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Аналитик Минобороны США предлагает модернизировать для ношения крылатых ракет самолёты Boeing 777-300, 777-300ER или 747-400F. Фюзеляж Boeing 777-300ER может вместить 152 ракеты, а двухдвигательные Boeing 747 сэкономят затраты на доставку боеприпасов, отмечает Рэймерс.

Ранее в США признали рост боеспособности Вооружённых сил России. Отдельно американские эксперты выделили разработку в РФ ракет большой дальности, гиперзвукового оружия и беспилотных средств.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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