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NASA перенесло запуск Crew Dragon к МКС из-за проблем со здоровьем у члена экипажа

К Международной космической станции должны были отправиться три американских астронавта и один европейский.

2 ноября, 00:52
<p>Фото © ТАСС / CNP via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / CNP via ZUMA Press Wire

Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) вновь перенесена. На этот раз как минимум до 6 ноября. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что причина переноса состоит в "незначительных" проблемах со здоровьем у одного из членов экипажа. Какого именно, не известно. Всего на корабле компании SpaceX к МКС должны были отправиться три американских астронавта — Раджа Чари, Кейла Бэррон и Том Маршбёрн, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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Напомним, этот перенос запуска уже не первый. Ранее его отложили с 30 октября на 1 ноября из-за плохих погодных условий.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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