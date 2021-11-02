NASA перенесло запуск Crew Dragon к МКС из-за проблем со здоровьем у члена экипажа

Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) вновь перенесена. На этот раз как минимум до 6 ноября. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уточняется, что причина переноса состоит в "незначительных" проблемах со здоровьем у одного из членов экипажа. Какого именно, не известно. Всего на корабле компании SpaceX к МКС должны были отправиться три американских астронавта — Раджа Чари, Кейла Бэррон и Том Маршбёрн, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.