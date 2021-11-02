Цукерберг рассказал о разработке роботизированной кожи для метавселенной

Американская компания Meta, которая до недавних пор называлась Facebook, занимается разработкой роботизированной кожи. Об этом рассказал её основатель Марк Цукерберг.

Он уточнил, что специалисты занимаются "новыми интересными исследованиями", которые необходимы для работы метавселенной и направлены на понимание мира через прикосновения. Роботизированная кожа позволит создать эффект "физического взаимодействия" в цифровой реальности.

"Мы разработали сенсорный датчик высокого разрешения и совместно с Университетом Карнеги — Меллона создали тонкую роботизированную кожу", — написал Цукерберг на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, новая разработка станет шагом к "реалистичным виртуальным объектам и физическому взаимодействию в метавселенной".

Напомним, ранее Цукерберг объявил, что компания Facebook с четверга, 28 октября, меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов корпорации. Цукерберг добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого. Акции компании после переименования пошли вверх.