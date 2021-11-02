Цена криптовалюты по мотивам "Игры в кальмара" резко обвалилась до нуля

Стоимость криптовалюты под названием Squid ("кальмар"), созданной по мотивам популярного сериала Netflix "Игра в кальмара", обвалилась практически до нуля. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

При этом на прошлой неделе цена токена увеличилась примерно в 70 раз: по данным на 12:10 27 октября один токен Squid можно было приобрести за 0,06 доллара, а к тому же времени 29 октября криптовалюта подорожала до 4,2 доллара. При этом днём 1 ноября стоимость одной монеты взлетела до рекордных 2857 долларов, после чего рухнула на 99,9%. Сейчас она стоит около 0,003574 доллара.

Отметим, что создатели сериала выпустили криптовалюту, чтобы она стала эксклюзивной монетой для игры по мотивам шоу. Предпродажи токенов начались 20 октября. Уточнялось, что онлайн-соревнование начнётся в ноябре и будет состоять из шести раундов. В отличие от шоу, сумма финального приза не предопределена, а количество участников не ограничено. Для участия в каждом из раундов с пользователей планируется взимать плату, которая будет увеличиваться по мере приближения к финалу. Для присоединения к игре нужно заплатить 456 токенов. В последнем раунде участников обяжут заплатить по 15 тысяч токенов и купить один из предложенных NFT-токенов.