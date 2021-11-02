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Цена криптовалюты по мотивам "Игры в кальмара" резко обвалилась до нуля

Днём 1 ноября стоимость одной монеты взлетела до рекордных 2857 долларов, после чего рухнула на 99,9%.

2 ноября, 00:07
<p>Фото © <a href="https://www.netflix.com/ru/title/81040344" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Netflix</a></p>

Фото © Netflix

Стоимость криптовалюты под названием Squid ("кальмар"), созданной по мотивам популярного сериала Netflix "Игра в кальмара", обвалилась практически до нуля. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

При этом на прошлой неделе цена токена увеличилась примерно в 70 раз: по данным на 12:10 27 октября один токен Squid можно было приобрести за 0,06 доллара, а к тому же времени 29 октября криптовалюта подорожала до 4,2 доллара. При этом днём 1 ноября стоимость одной монеты взлетела до рекордных 2857 долларов, после чего рухнула на 99,9%. Сейчас она стоит около 0,003574 доллара.

Популярный сериал "Игра в кальмара" выпустил свою криптовалюту

Популярный сериал "Игра в кальмара" выпустил свою криптовалюту

Отметим, что создатели сериала выпустили криптовалюту, чтобы она стала эксклюзивной монетой для игры по мотивам шоу. Предпродажи токенов начались 20 октября. Уточнялось, что онлайн-соревнование начнётся в ноябре и будет состоять из шести раундов. В отличие от шоу, сумма финального приза не предопределена, а количество участников не ограничено. Для участия в каждом из раундов с пользователей планируется взимать плату, которая будет увеличиваться по мере приближения к финалу. Для присоединения к игре нужно заплатить 456 токенов. В последнем раунде участников обяжут заплатить по 15 тысяч токенов и купить один из предложенных NFT-токенов.

В настоящее время сайт и социальные сети проекта недоступны. По некоторым данным, криптовалюту Squid приобрело свыше 40 тысяч пользователей.

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Ранее нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара". Сергей Бобров отметил, что успех веб-новинки в жанре выживания связан с дофаминовой зависимостью. Также Лайф рассказывал, что опрос ВЦИОМа выявил в России сторонников запрета сериала. А ещё россиян предупредили о вирусе, маскирующемся под приложение по мотивам "Игры в кальмара".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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