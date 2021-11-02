СМИ рассказали, к чему будет приурочено видеообращение Путина на саммите по климату в Глазго

Видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит на климатическом саммите в шотландском Глазго 2 ноября и будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов и землепользовании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российской делегации на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Организаторы конференции сообщили, что принятие декларации станет частью одного из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках COP26. Свыше 100 стран объявят о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов.