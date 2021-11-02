СМИ рассказали, к чему будет приурочено видеообращение Путина на саммите по климату в Глазго
Международная конференция, в которой участвует более 120 лидеров стран, завершится 2 ноября.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Евгений Паулин
Видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит на климатическом саммите в шотландском Глазго 2 ноября и будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов и землепользовании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российской делегации на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Организаторы конференции сообщили, что принятие декларации станет частью одного из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках COP26. Свыше 100 стран объявят о стремлении остановить процесс обезлесения на своей территории и добиваться увеличения площади лесов.
Отмечается, что на согласившиеся принять декларацию страны приходится более 85% общей площади лесов Земли. Помимо России в списке также фигурируют Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.
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Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден задремал на климатическом саммите в Глазго и стал жертвой насмешек в Сети. Пользователи пожелали главе Белого дома "не проспать" страну. На эту промашку Байдена дома уже язвительно отреагировал его предшественник Дональд Трамп.
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