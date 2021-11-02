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"Хватит говорить бла-бла-бла": Грета Тунберг уличила участников климатического саммита в Глазго в притворстве

По словам экоактивистки, после конференции не будет предпринято каких-либо действий.

1 ноября, 21:57
<p>Шведская экоактивистка Грета Тунберг. Фото © ТАСС / imago images/Matteo Gribaudi</p>

Шведская экоактивистка Грета Тунберг. Фото © ТАСС / imago images/Matteo Gribaudi

18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что участвующие в саммите в Глазго мировые лидеры притворяются, что заинтересованы решением вопроса изменения климата.

"На COP лишь только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся серьёзно к нашему будущему, притворяются, что относятся серьёзно к настоящему тех, кто уже испытывает на себе негативные последствия климатического кризиса", — подчеркнула Тунберг на акции протеста рядом с местом проведения саммита.

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По мнению активистки, после конференции не будет предпринято каких-либо действий. Она обратилась к мировым лидерам с призывом прекратить говорить "бла-бла-бла".

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Тунберг уже не впервые критикует мировых лидеров за "бла-бла-бла". Так, в сентябре она выступила с язвительной тирадой на саммите Youth4Climate в Италии. Грета подчеркнула бессмысленность обсуждений по достижению углеродной нейтральности в текущих условиях.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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