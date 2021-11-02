18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что участвующие в саммите в Глазго мировые лидеры притворяются, что заинтересованы решением вопроса изменения климата.

"На COP лишь только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся серьёзно к нашему будущему, притворяются, что относятся серьёзно к настоящему тех, кто уже испытывает на себе негативные последствия климатического кризиса", — подчеркнула Тунберг на акции протеста рядом с местом проведения саммита.

По мнению активистки, после конференции не будет предпринято каких-либо действий. Она обратилась к мировым лидерам с призывом прекратить говорить "бла-бла-бла".