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Аэропорты Москвы отменили или задержали более 50 рейсов из-за тумана

Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится до утра 2 ноября.

1 ноября, 21:19

Аэропорты Москвы отменили или задержали более 50 рейсов из-за сильного тумана. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — произошла массовая отмена рейсов из-за тумана — всего из-за непогоды отменено или задержано около 50 вылетов. Это следует из данных интернет-ресурса "Яндекс.Расписания".

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Согласно информации сервиса на 22:45 мск понедельника, во Внуково задержано 11 рейсов, отменено шесть, в Домодедово — задержано четыре рейса, отменено 13, в Шереметьево — задержано семь рейсов, отменено 11.

Напомним, ранее москвичей предупредили о сильном тумане до утра 2 ноября. Ограничение видимости до 200 метров. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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