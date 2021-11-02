Аэропорты Москвы отменили или задержали более 50 рейсов из-за тумана

Аэропорты Москвы отменили или задержали более 50 рейсов из-за сильного тумана. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — произошла массовая отмена рейсов из-за тумана — всего из-за непогоды отменено или задержано около 50 вылетов. Это следует из данных интернет-ресурса "Яндекс.Расписания".

Согласно информации сервиса на 22:45 мск понедельника, во Внуково задержано 11 рейсов, отменено шесть, в Домодедово — задержано четыре рейса, отменено 13, в Шереметьево — задержано семь рейсов, отменено 11.