Эксперт оценил шансы российских туристов получить компенсацию после отравления в Хургаде

Директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал, могут ли получить компенсацию россияне, пострадавшие от отравления в одном из отелей египетского курорта Хургада. В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что подобный случай является страховым.

"Отдых испорчен, безусловно. Но тут надо действовать в рамках закона. Это страховой случай. Как правило, пищевое отравление входит в стандартный набор [страховки]", — отметил Осауленко.

При этом, по словам эксперта, предъявить какие-либо претензии в адрес отеля можно будет только после того, как завершится официальное расследование, которое выявит конкретных виновных.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Только после этого можно кому-то что-то предъявлять", — подчеркнул Осауленко.