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Эксперт оценил шансы российских туристов получить компенсацию после отравления в Хургаде

По словам Александра Осауленко, необходимо дождаться окончания официального расследования.

1 ноября, 21:05

Фото © Pixabay

Директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал, могут ли получить компенсацию россияне, пострадавшие от отравления в одном из отелей египетского курорта Хургада. В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что подобный случай является страховым.

"Отдых испорчен, безусловно. Но тут надо действовать в рамках закона. Это страховой случай. Как правило, пищевое отравление входит в стандартный набор [страховки]", — отметил Осауленко.

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При этом, по словам эксперта, предъявить какие-либо претензии в адрес отеля можно будет только после того, как завершится официальное расследование, которое выявит конкретных виновных.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Только после этого можно кому-то что-то предъявлять", — подчеркнул Осауленко.

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Напомним, в результате массового отравления в египетском AMC Royal Hotel было госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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