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В Татарстане возбудили дело после массового отравления российских туристов в Хургаде

Гостиница, где произошло ЧП, была закрыта из-за угрозы здоровью гостей, а директор отстранён от работы.

1 ноября, 16:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщается на сайте ведомства.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших, отметили в СК.

В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где массово отравились российские туристы

В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где массово отравились российские туристы

Ранее Лайф писал о том, что в отеле Хургады отравились почти 29 туристов из России, 14 отдыхающих из Эстонии, четверо — из Чехии. Отмечается, что среди госпитализированных много детей. У некоторых высокая температура, понос, рвота. Отель AMC Royal был закрыт решением Минтуризма Турции из-за угрозы здоровью гостей, а директор отстранён от работы на три месяца.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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