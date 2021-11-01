В Татарстане возбудили дело после массового отравления российских туристов в Хургаде

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщается на сайте ведомства.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших, отметили в СК.