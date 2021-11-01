В Госдуме предложили выделить более 2 млрд на программу молодёжной занятости

Это должно затронуть сферу профобразования, оцифровку процедуры стажировок и реализацию других мероприятий.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы заявил, что "Единая Россия" предлагает дополнительно выделить более 2,2 миллиарда на программу молодёжной занятости.

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"Партия "Единая Россия" вместе с правительством разработала программу молодёжной занятости. Мы предлагаем направить на её реализацию дополнительные средства: на профобучение и профобразование — 1,2 миллиарда рублей, на развитие портала "Работа в России" — 241 миллион рублей. Это позволит оцифровать процедуру практик и стажировок", — сказал Метелев.

Кроме того, 750 миллионов рублей предлагается выделить на программу "Ворлдскиллс" для карьерного сопровождения молодёжи, а также направить субсидию в размере 30 миллионов органам службы занятости. Ещё 779 миллионов рублей предлагается выделить на реализацию других мероприятий содействия занятости, 450 миллионов из которых должны пойти на развитие молодёжного предпринимательства.

Метелев отметил, что выделение дополнительных средств позволит не менее чем 25 тысячам молодых россиян стать участниками программы по развитию молодёжного предпринимательства к 2030 году.