Депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки волонтёров акции #МыВместе

Для того чтобы волонтёр мог помогать большему количеству нуждающихся, его нужно оградить от всяких сопутствующих сложностей. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Государственной думы, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич. Он принял участие в обсуждении мер поддержки волонтёров акции #МыВместе.

"Сегодня в Воронеже вместе с Евгением Ревенко, Владимиром Нетёсовым и добровольцами в региональном исполкоме партии "Единая Россия" обсудили, что нужно в первую очередь. Так, в Воронеже уже розданы первые бесплатные проездные билеты на общественный транспорт для волонтёров. Такое решение было принято совместно с мэром Воронежа Вадимом Кстениным", — рассказал Кастюкевич.

По его словам, первостепенной задачей для депутатов и чиновников всех уровней в настоящее время является всесторонняя и оперативная помощь добровольцам. Депутат назвал крайне важным вопросом вакцинацию волонтёров от коронавируса. Он отметил, что сам разговаривает об этом со своими подшефными пенсионерами, а также просит проводить беседы и всех добровольцев.

При этом руководитель "Молодёжки ОНФ" отметил, что у волонтёров "не должна болеть голова" по поводу того, как они доберутся с продуктами до бабушки, нуждающейся в помощи, на какие средства заправить автомобиль и где пообедать. По его мнению, всё это должны обеспечить депутаты и чиновники вне зависимости от уровня власти.

Всего во встрече, которая прошла в региональном исполкоме партии "Единая Россия", приняли участие более десятка организаций. В их числе Ресурсный центр поддержки молодёжи, Областной молодёжный центр, "Волонтёрский корпус 36", "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", "Молодёжка ОНФ".