Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин расшифровал оказавшиеся в распоряжении Лайфа результаты анализов актёра Валерия Гаркалина, который попал в реанимацию с коронавирусом. Он указал на схожесть между протеканием болезни у певицы МакSим (Марина Максимова) в своё время и состоянием Гаркалина, однако есть и то, что настораживает Овечкина.

"Поскольку он на ЭКМО, то состояние действительно крайне тяжёлое. Он находится в искусственном сне синхронизации работы аппарата ИВЛ, который параллельно работает вместе с ЭКМО. По шкале комы Глазго у него 12, это, в принципе, нормально для его состояния. Шкала показывает степень угнетения и степень комы, сохранность рефлексов. Всего по шкале от 1 до 15, и чем выше показатель, тем лучше состояние человека", — разъяснил эксперт данные отчёта в беседе с Лайфом.

Врач рассказал, что небольшие периферические отёки свидетельствуют о сердечной недостаточности. Они также могут быть вызваны тем, что пациент находится в пассивном положении, однако эксперт уточнил, что в этом нет никакой опасности.

"В целом его статус можно сравнить со статусом певицы МакSим в своё время. Но что настораживает — это склонность к гипотензии. И это не очень хорошая тенденция, которая может говорить о том, что сердце потихоньку начинает отказывать. Это может быть признаком начинающейся сердечной недостаточности, что потребует применения вазопрессоры, аппарата, который стимулирует сердечную деятельность", — пояснил Вячеслав Овечкин.