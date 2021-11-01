Онищенко призвал тщательно проверять россиян, вернувшихся из Турции и Египта
Его очень беспокоит, что многие граждане поехали отдыхать в эти страны в период нерабочих дней.
Фото © ТАСС / Почуев Михаил
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал "серьёзно проверять" всех вернувшихся из Турции и Египта граждан. Об этом он заявил РИА ФАН.
"То, что наши граждане опять ринулись в Турцию и Египет, в том числе на время нерабочих дней, меня сильно беспокоит. Люди там попадают в ДТП, заболевают, и не только коронавирусной инфекцией, гибнут... Считаю, что всех наших граждан, которые вернутся из Турции и Египта, нужно очень внимательно и тщательно проверить, в том числе отслеживать все их перемещения. Боюсь, как бы нам новый штамм CoViD-19, циркулирующий там, не привезли", — подчеркнул он.
Онищенко призвал россиян не ездить на курорты, чтобы потом не пришлось лечиться от отравления, как некоторым туристам в Египте, или не восстанавливаться после ДТП, как, например, россиянам в Турции. Он добавил, что "лечиться всё равно придётся дома, в России".
Напомним, после того как президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране, россияне стали массово скупать авиабилеты на курорты. В АТОР сообщили, что граждане страны выкупили почти все места в пятизвёздочных отелях Египта. Из-за небывалого спроса многие премиум-гостиницы Хургады и Шарм-эль-Шейха приостановили продажи, а стоимость билетов на рейсы в Турцию и Египет достигла 350–450 тысяч рублей.
При этом врач и телеведущий Александр Мясников не видит поводов для беспокойства в том, что россияне массово собрались на отдых на период нерабочих дней. По его мнению, отъезд граждан в другие государства точно соответствует духу "вынужденных каникул", так как они выпадут из "цепи передачи инфекции" внутри страны.
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