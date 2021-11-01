Онищенко призвал тщательно проверять россиян, вернувшихся из Турции и Египта

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал "серьёзно проверять" всех вернувшихся из Турции и Египта граждан. Об этом он заявил РИА ФАН.

"То, что наши граждане опять ринулись в Турцию и Египет, в том числе на время нерабочих дней, меня сильно беспокоит. Люди там попадают в ДТП, заболевают, и не только коронавирусной инфекцией, гибнут... Считаю, что всех наших граждан, которые вернутся из Турции и Египта, нужно очень внимательно и тщательно проверить, в том числе отслеживать все их перемещения. Боюсь, как бы нам новый штамм CoViD-19, циркулирующий там, не привезли", — подчеркнул он.

Онищенко призвал россиян не ездить на курорты, чтобы потом не пришлось лечиться от отравления, как некоторым туристам в Египте, или не восстанавливаться после ДТП, как, например, россиянам в Турции. Он добавил, что "лечиться всё равно придётся дома, в России".