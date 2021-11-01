Футбольные ворота придавили ребёнка в подмосковном Ступине
У несовершеннолетнего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета и рваная рана лица.
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В подмосковном Ступине на одиннадцатилетнего мальчика упали футбольные ворота. Его экстренно госпитализировали, сообщает kp.ru со ссылкой на свои источники.
"В Ступинскую ЦРБ был доставлен несовершеннолетний с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей лицевого скелета и рваной раной лица", — говорится в сообщении.
По данным издания, мальчик пошёл с друзьями попинать мяч, после чего должен был вернуться домой. Однако его маме позвонил один из ребят и сообщил, что на ребёнка во время игры упали футбольные ворота. Женщина бросилась на место происшествия и вызвала скорую. Медики, принявшие несовершеннолетнего пациента, сообщили о нём в полицию, где по данному факту начали проверку. Сотрудники опрашивают всех, кто был причастен к установке ворот.
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