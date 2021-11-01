Футбольные ворота придавили ребёнка в подмосковном Ступине

По данным издания, мальчик пошёл с друзьями попинать мяч, после чего должен был вернуться домой. Однако его маме позвонил один из ребят и сообщил, что на ребёнка во время игры упали футбольные ворота. Женщина бросилась на место происшествия и вызвала скорую. Медики, принявшие несовершеннолетнего пациента, сообщили о нём в полицию, где по данному факту начали проверку. Сотрудники опрашивают всех, кто был причастен к установке ворот.