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Главный тренер "Ювентуса" положительно отозвался о "Зените" перед матчем Лиги чемпионов

Встреча состоится в Турине 2 ноября. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

1 ноября, 14:54
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри положительно отозвался о "Зените" и его игроках перед матчем двух команд в Лиге чемпионов.

"Это команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас", — заявил Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

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Добавим, что встреча состоится в Турине 2 ноября. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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