Главный тренер "Ювентуса" положительно отозвался о "Зените" перед матчем Лиги чемпионов
Встреча состоится в Турине 2 ноября. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри положительно отозвался о "Зените" и его игроках перед матчем двух команд в Лиге чемпионов.
"Это команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас", — заявил Аллегри на предматчевой пресс-конференции.
Добавим, что встреча состоится в Турине 2 ноября. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".
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