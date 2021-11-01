Главный тренер "Ювентуса" положительно отозвался о "Зените" перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри положительно отозвался о "Зените" и его игроках перед матчем двух команд в Лиге чемпионов.

"Это команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас", — заявил Аллегри на предматчевой пресс-конференции.