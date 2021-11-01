"Витязь" на выезде вырвал победу у "Трактора" в КХЛ
В составе гостей по шайбе забросили Михаил Смолин, Нико Оямяки, Даниэль Одетт и Миро Аалтонен.
Фото © ХК "Витязь"
Подмосковный "Витязь" на выезде обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
"Витязь" вырвал победу в концовке встречи, забросив две шайбы на последних минутах. В его составе по голу забили Михаил Смолин, Нико Оямяки, Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. У "Трактора" отличились Лукаш Седлак и Виталий Абрамов.
Подмосковный клуб набрал 20 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Трактор" с 38 баллами остался на второй позиции на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Трактор" — "Витязь" — 2:4
Шайбы: Седлак 13' (1:0), Смолин 28' (1:1), Оямяки 37' (1:2), Абрамов 43' (2:2), Одетт 58' (2:3), Аалтонен 60' (2:4)
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