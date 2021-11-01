"Витязь" на выезде вырвал победу у "Трактора" в КХЛ

Подмосковный "Витязь" на выезде обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

"Витязь" вырвал победу в концовке встречи, забросив две шайбы на последних минутах. В его составе по голу забили Михаил Смолин, Нико Оямяки, Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. У "Трактора" отличились Лукаш Седлак и Виталий Абрамов.

Подмосковный клуб набрал 20 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Трактор" с 38 баллами остался на второй позиции на Востоке.