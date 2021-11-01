В "Спартаке" не стали комментировать слухи об интересе к Оздоеву

Московский "Спартак" не стал комментировать слухи о возможном интересе к полузащитнику "Зенита" Магомеду Оздоеву. Об этом " РБ-Спорт " заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее Лайф сообщал, что игрок "Зенита" Магомед Оздоев намерен покинуть команду по окончании контракта, который действует до лета 2022 года. В числе претендентов на игрока несколько клубов РПЛ, а также представители чемпионатов Германии и Турции.