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В "Спартаке" не стали комментировать слухи об интересе к Оздоеву

Ранее стало известно, что красно-белые входят в число претендентов на футболиста.

1 ноября, 14:09
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Московский "Спартак" не стал комментировать слухи о возможном интересе к полузащитнику "Зенита" Магомеду Оздоеву. Об этом "РБ-Спорт" заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Трансферные слухи мы не комментируем", — заявил Зеленов.

СМИ: Полузащитник Оздоев уйдёт из "Зенита" следующим летом

СМИ: Полузащитник Оздоев уйдёт из "Зенита" следующим летом

Ранее Лайф сообщал, что игрок "Зенита" Магомед Оздоев намерен покинуть команду по окончании контракта, который действует до лета 2022 года. В числе претендентов на игрока несколько клубов РПЛ, а также представители чемпионатов Германии и Турции.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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