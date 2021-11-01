За Трусовой и Валиевой: Кто из наших фигуристок возьмёт третью путёвку на Олимпиаду в Пекине Претендентов на заветную поездку много, однако место всего лишь одно, и борьба за него будет нешуточная. 1 ноября, 13:22 Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH, Владимир Смирнов, Сергей Бобылев

Сезон в мировом фигурном катании набирает обороты. Позади уже два этапа серии Гран-при (один в США, другой в Канаде). Все сильнейшие фигуристки планеты показали себя в деле. Глобально ясно одно: Россия пока далеко впереди планеты всей в одиночном женском катании. Догнать наших спортсменок всему остальному миру поможет либо чудо, либо фатальные ошибки юных талантов из России. Особенно любопытен этот сезон с точки зрения предстоящей Олимпиады в Пекине, куда отправятся три наши спортсменки. И если по двум из них вопросов нет никаких, то вот на третье место претенденток ох как много.

Трусова и Валиева вне зоны доступа

Если ничего сверхъестественного не случится, то Александра Трусова и Камила Валиева поедут на Олимпиаду. Об этом с вероятностью в 99% можно говорить уже сейчас. Кажется, что обе наши юные фигуристки находятся в каком-то космосе и очень далеко от всего остального мира. Причём даже от своих не менее феноменальных подружек по команде.

Что любопытно, но крайне предсказуемо, на данную минуту фаворитка Олимпийских игр — Камила Валиева. Она, по ощущениям, уже давно соревнуется не с кем-то, а сама с собой. Надо побить мировой рекорд — пожалуйста, сделает. И плевать, что это её же собственное достижение, которое было установлено буквально пару недель назад.

В Канаде на этапе Гран-при она побила собственные достижения по баллам в произвольной программе и сумме за неё и короткой. Примечательно, что тренерский штаб сборной лицом к лицу сталкивать Трусову и Валиеву на Гран-при не стал, а значит, до Олимпиады их будут сравнивать только на основании оценок.

— Я думаю, всё очевидно. Когда человек ставит мировой рекорд и демонстрирует колоссальную разницу в баллах, всё становится на свои места. Камила сейчас реально сильнее всех в мире в технической составляющей, если сравнивать первые два этапа, а в хореографии она одна из самых лучших. Но если допустить, что Саша делает пять четверных, то она получит большую оценку за технику. Если всё исполнит чисто, то техническая оценка и вовсе будет рекордной, — подчеркнула бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова.

В любом случае их сражение мы ждём в Пекине. Однако туда нужно будет брать ещё кого-то от нашей сборной. И здесь у представителей тренерского штаба начинает болеть голова, ведь выбор велик и ошибиться нельзя. Вся страна буквально спит и видит, как на пьедестале будут стоять только представительницы России. Рассмотрим все возможные варианты.

Елизавета Туктамышева

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Любимица миллионов по всему миру. Жгучая, яркая и, что очень важно, опытная спортсменка. Елизавета Туктамышева была везде, где только можно, но не на Олимпиаде. Быть уверенным в том, что она пойдёт ещё на один олимпийский цикл, нельзя. Туктамышевой уже 24 года. На фоне более юных спортсменок она, конечно, видится первым кандидатом на скорое завершение карьеры.

Она раньше всех показала олимпийские прокаты и продолжает работать над своими четверными прыжками, которые уже удаются на тренировках. Её главный козырь — опыт и соответствующая стабильность. Туктик хороша от старта к старту, чего не скажешь, к примеру, о Трусовой, которая может упасть в короткой, а потом поставить пять четверных в произвольной. К тому же Туктамышева обладает великолепной хореографией, да и в целом готова не только к роли третьего номера, но и вовсе побороться за золото Пекина.

— Гран-при Канады десять лет спустя — и я на пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011-м, я бы не поверила! — отметила Туктамышева после серебра на Гран-при Канады этого года.

Даже из этих слов становится понятно: в форме она уже не первый год и явно не ожидала, что карьера затянется на столь долгий срок. Возможно, поездка в Пекин будет для неё прощанием с фигурным катанием. Всё-таки в 25 лет конкурировать с 15–16 летними соперницами, количество которых увеличивается из года в год, совсем непросто. Да и всё всем Туктамышева уже давно доказала и показала. Осталось лишь красиво зажечь на Олимпиаде, и она это может.

Анна Щербакова

Фото © ТАСС / EPA / Бобылев Сергей

Прима группы Этери Тутберидзе — чемпионка мира, абсолютно несгибаемая Анна Щербакова. Из козырей у неё примерно то же самое, что и у Туктамышевой, — стабильность и опыт побед. Не забудем, что в Стокгольме именно она заняла первое место на чемпионате мира, хотя фавориткой все называли Трусову. Щербакова умеет собираться и откатывать свои программы максимально чувственно и нежно.

Главная проблема — травма, которая скомкала всю подготовку к сезону. Ещё один небольшой минус — отсутствие четверных в её мощном арсенале этой осенью. Напомним, что в Челябинске Анна каталась без них. Однако что будет на третьем этапе Гран-при в Турине, — предсказать сложно. Ясно, что Щербакова с удовольствием к золоту чемпионата мира добавит победу на Олимпиаде. Исключать этого не стоит.

Майя Хромых

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

А что, а вдруг! Совсем ещё юная ученица Тутберидзе имеет такие же шансы на поездку в Пекин, как и две предыдущие героини этого материала. Более того, ту же Щербакову она уже сумела обойти на турнире в Будапеште, где и одержала первую победу во взрослом фигурном катании. Понятно, что дальше будет сложнее.

У Хромых нет такой стабильности, какой обладают более опытные Щербакова и Туктамышева. К тому же неясно, что у неё там с четверными прыжками и крайне сложными элементами. В конце прошлого сезона она их делала, в начале этого — не без проблем. Впрочем, всех козырей 15-летняя фигуристка ещё не раскрывает и ясно, что к Пекину будет усложнять программу, как только сможет.

Алёна Косторная

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Самый неочевидный участник этого списка. Когда-то одна из главных надежд всего отечественного фигурного катания, чемпионка Европы 2020 года, сменила группу Тутберидзе на команду Плющенко и сильно об этом пожалела. По сути, Косторная сделала несколько шагов назад и теперь всячески пытается вернуть былые позиции одного из лидеров.

На последнем этапе Гран-при она уступила и феноменальной Валиевой, и Елизавете Туктамышевой. Кровь из носу Алёне Косторной нужно возвращать в программу триксель, который позволит навязать хоть какую-то борьбу за Пекин. Ну и стабильность, безусловно. Её пока в арсенале опытной спортсменки, к большому сожалению, нет. Куда-то пропала и былая лёгкость, что сразу же сказалось на оценках за компоненты. Даже российские судьи не особо баловали Алёну баллами за этот показатель.

Впрочем, Косторная может и выстрелить, к примеру, на чемпионате России, который и станет определяющим. Понятно, что сейчас она тёмная лошадка в этом списке, однако и зажечь тоже может. Решающий фактор здесь, возможно, именно опыт. А он у неё, безусловно, имеется.

В любом случае ближайшие месяцы будут крайне любопытными. Претенденток на поездку в Пекин огромное количество, а тренерскому штабу нужно делать выбор. Непростой, который может кого-то очень серьёзно разочаровать.

Авторы Шамиль Гаджиев