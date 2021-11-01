Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу назвал окончательный состав из 25 человек на ближайшие матчи отбора Евро-2023 против Словакии и Испании. Об этом пишет " Матч ТВ ".

Не без дебютантов: Сборная России назвала окончательный состав на матчи с Кипром и Хорватией

Добавим, что наша молодёжка сыграет 12 ноября против Словакии, а через четыре дня — против Испании. Пока что команда Михаила Галактионова идёт на втором месте в отборочной группе, уступая как раз лишь испанцам. Добавим, что обе игры пройдут на стадионе "Арена Химки".