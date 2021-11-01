С новичком "Спартака" и лучшим бомбардиром РПЛ: Назван состав молодёжной сборной России по футболу на ближайшие матчи
Нашу национальную команду ожидают два домашних поединка, которые состоятся на стадионе "Арена Химки".
Фото © РФС
Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу назвал окончательный состав из 25 человек на ближайшие матчи отбора Евро-2023 против Словакии и Испании. Об этом пишет "Матч ТВ".
Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачёв ("Динамо").
Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичёв ("Урал"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Данил Степанов ("Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Даниил Корнюшин ("Краснодар").
Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — "Спартак"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Даниил Хлусевич ("Арсенал"), Александр Черников ("Краснодар"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания).
Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа").
Добавим, что наша молодёжка сыграет 12 ноября против Словакии, а через четыре дня — против Испании. Пока что команда Михаила Галактионова идёт на втором месте в отборочной группе, уступая как раз лишь испанцам. Добавим, что обе игры пройдут на стадионе "Арена Химки".
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