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СМИ: Полузащитник Оздоев уйдёт из "Зенита" следующим летом

В качестве возможных претендентов на него называются несколько представителей РПЛ, а также клубы из Германии и Турции.

1 ноября, 12:30
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Полузащитник Магомед Оздоев намерен уже следующим летом покинуть "Зенит" и продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, на полузащитника претендует целый ряд клубов РПЛ, в числе которых "Спартак", "Краснодар" и "Динамо". Также интерес к Оздоеву есть со стороны команд из Германии и Турции. При этом контракт футболиста с "Зенитом" заканчивается уже следующим летом.

Футболист сборной России Магомед Оздоев пропустит до трёх месяцев из-за травмы

Футболист сборной России Магомед Оздоев пропустит до трёх месяцев из-за травмы

Добавим, что в текущем сезоне Оздоев провёл лишь 9 минут в РПЛ из-за травмы, которую он получил в матче первого тура против "Химок".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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