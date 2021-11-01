СМИ: Полузащитник Оздоев уйдёт из "Зенита" следующим летом
В качестве возможных претендентов на него называются несколько представителей РПЛ, а также клубы из Германии и Турции.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Полузащитник Магомед Оздоев намерен уже следующим летом покинуть "Зенит" и продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Sport24.
По данным издания, на полузащитника претендует целый ряд клубов РПЛ, в числе которых "Спартак", "Краснодар" и "Динамо". Также интерес к Оздоеву есть со стороны команд из Германии и Турции. При этом контракт футболиста с "Зенитом" заканчивается уже следующим летом.
Добавим, что в текущем сезоне Оздоев провёл лишь 9 минут в РПЛ из-за травмы, которую он получил в матче первого тура против "Химок".
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