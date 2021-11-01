Карпин рассказал, почему вызвал Смолова в сборную России, несмотря на сомнительный тест на коронавирус

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду нападающего Фёдора Смолова, который сдал "сомнительный" тест на коронавирус.

"Ковид у Смолова? Ложноположительный тест, как я понимаю. Уже сделали ещё один, был отрицательный. Не думаю, что будут какие-то проблемы с ним", — отметил в ходе пресс-конференции Карпин.