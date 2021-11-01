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Карпин рассказал, почему вызвал Смолова в сборную России, несмотря на сомнительный тест на коронавирус

Форвард пропустил последний матч своей команды в рамках РПЛ из-за возможного заражения CoViD-19.

1 ноября, 11:18
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в национальную команду нападающего Фёдора Смолова, который сдал "сомнительный" тест на коронавирус.

"Ковид у Смолова? Ложноположительный тест, как я понимаю. Уже сделали ещё один, был отрицательный. Не думаю, что будут какие-то проблемы с ним", — отметил в ходе пресс-конференции Карпин.

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Напомним, Смолов пропустил последний матч "Локомотива" из-за того, что у него был сомнительный тест на коронавирус. Несмотря на его отсутствие, железнодорожники сумели одержать победу со счётом 2:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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