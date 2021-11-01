"Был сделан выбор в пользу игроков более опытных. У нас самые важные матчи — Кипр и Хорватия. Если можно назвать список — "В бой идут одни старики". За исключением Сергеева, все играли в сборной. Если говорить про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодёжную сборную", — отметил Карпин в ходе пресс-конференции.