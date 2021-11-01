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"В бой идут одни старики": Карпин объяснил выбор состава сборной России

Ближайшие матчи наша команда проведёт с Кипром и Хорватией — 11 и 14 ноября соответственно.

1 ноября, 11:14
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор игроков национальной команды, а также пояснил, почему оставил за бортом сборной нападающих Гамида Агаларова и Константина Тюкавина.

"Был сделан выбор в пользу игроков более опытных. У нас самые важные матчи — Кипр и Хорватия. Если можно назвать список — "В бой идут одни старики". За исключением Сергеева, все играли в сборной. Если говорить про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодёжную сборную", — отметил Карпин в ходе пресс-конференции.

При этом тренер подчеркнул, что список сборной России может претерпеть определённые изменения с учётом матчей тура в РПЛ и возможных травм игроков национальной команды.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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