"В бой идут одни старики": Карпин объяснил выбор состава сборной России
Ближайшие матчи наша команда проведёт с Кипром и Хорватией — 11 и 14 ноября соответственно.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор игроков национальной команды, а также пояснил, почему оставил за бортом сборной нападающих Гамида Агаларова и Константина Тюкавина.
"Был сделан выбор в пользу игроков более опытных. У нас самые важные матчи — Кипр и Хорватия. Если можно назвать список — "В бой идут одни старики". За исключением Сергеева, все играли в сборной. Если говорить про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодёжную сборную", — отметил Карпин в ходе пресс-конференции.
При этом тренер подчеркнул, что список сборной России может претерпеть определённые изменения с учётом матчей тура в РПЛ и возможных травм игроков национальной команды.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России назвала окончательный состав на матчи против Кипра и Хорватии в рамках отбора на ЧМ-2022.
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