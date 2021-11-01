"У Джанаева травма": Тренер сборной России объяснил выбор вратарей на отборочные матчи ЧМ-2022
11 ноября сборная России примет Кипр, а 14-го числа сыграет на выезде с Хорватией.
Фото © ФК "Ростов"
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкипер "Сочи" Сослан Джанаев не попал в окончательный состав национальной команды на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года из-за травмы. Об этом сообщается на сайте РФС.
В итоговом списке вратарей остались Маринато Гильерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия) и Илья Лантратов ("Химки").
"В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла", — сказал Кафанов.
11 ноября сборная России примет в Санкт-Петербурге команду Кипра. 14-го числа в Сплите состоится заключительный матч отборочного турнира против Хорватии.
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