Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкипер "Сочи" Сослан Джанаев не попал в окончательный состав национальной команды на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года из-за травмы. Об этом сообщается на сайте РФС.

"В финальном списке осталось четыре вратаря — Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла", — сказал Кафанов.