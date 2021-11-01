Бывшего футболиста "Динамо" уволили с поста главного тренера "Тоттенхэма"
После крупного поражения от "Манчестер Юнайтед" лондонский клуб опустился на восьмое место в таблице чемпионата Англии.
Фото © ТАСС / РА / Daniel Hambury
Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Вместе с 47-летним португальским специалистом из "Тоттенхэма" уходит весь его тренерский штаб.
После разгрома от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии лондонский клуб опустился на восьмое место в таблице. В четырёх последних матчах во всех турнирах "Тоттенхэм" потерпел три поражения.
Эшпириту Санту возглавлял лондонский клуб с июня 2021 года. Ранее он работал в испанской "Валенсии", португальском "Порту" и английском "Вулверхэмптоне". В ходе игровой карьеры вратарь провёл один сезон за московское "Динамо".
По информации СМИ, новым главным тренером "Тоттенхэма" могут стать португальцы Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, а также бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте.
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