Бывшего футболиста "Динамо" уволили с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэма". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Вместе с 47-летним португальским специалистом из "Тоттенхэма" уходит весь его тренерский штаб.

После разгрома от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии лондонский клуб опустился на восьмое место в таблице. В четырёх последних матчах во всех турнирах "Тоттенхэм" потерпел три поражения.

Эшпириту Санту возглавлял лондонский клуб с июня 2021 года. Ранее он работал в испанской "Валенсии", португальском "Порту" и английском "Вулверхэмптоне". В ходе игровой карьеры вратарь провёл один сезон за московское "Динамо".