Российского арбитра Карасёва назначили на матч Лиги чемпионов между "Спортингом" и "Бешикташем"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч четвёртого тура Лиги чемпионов между португальским "Спортингом" и турецким "Бешикташем". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в среду, 3 ноября, в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе". Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Кирилл Левников. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать испанец Хуан Мартинес Мунуэра и его ассистент Бартош Франковски из Польши.