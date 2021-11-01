Российского арбитра Карасёва назначили на матч Лиги чемпионов между "Спортингом" и "Бешикташем"
Встреча состоится 3 ноября в Лиссабоне. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч четвёртого тура Лиги чемпионов между португальским "Спортингом" и турецким "Бешикташем". Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча пройдёт в среду, 3 ноября, в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе". Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Кирилл Левников. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать испанец Хуан Мартинес Мунуэра и его ассистент Бартош Франковски из Польши.
Летом Карасёв работал на трёх матчах чемпионата Европы. Он обслуживал встречи группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Кроме того, россиянин судил игру за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти — 6:5) и полуфинал Лиги наций Италия — Испания (1:2).
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