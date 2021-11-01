Самый дальний гол: Футболист "Сент-Этьена" забил ударом с 68 метров
Клуб занимает последнее, 20-е, место в таблице чемпионата Франции.
Фото © ФК "Сент-Этьен"
В матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу между "Метцем" и "Сент-Этьеном" (1:1) был забит самый дальний гол в истории турнира. Об этом сообщает британская компания Opta Sports, специализирующаяся на анализе статистических данных.
На 16-й минуте тунисский полузащитник "Сент-Этьена" Вахби Захри подхватил мяч у своей штрафной, немного продвинулся вперёд и, заметив, что вратарь соперника вышел из ворот, пробил парашютом. Футбольный снаряд опустился в воротах за спиной у голкипера "Метца" Александра Укиджи.
Мяч был забит с 68 метров. По данным Opta Sports, это самый дальний гол момента начала сбора статистики (с сезона 2006/07).
"Сент-Этьен" после 12 туров занимает последнее, 20-е, место в таблице чемпионата Франции, набрав шесть очков. "Метц" с семью баллами идёт на 19-й позиции.
Комментариев: 0