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"Спартак" объявил о трансфере футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

20-летний полузащитник перейдёт в столичный клуб нынешней зимой.

1 ноября, 09:14
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" достигли договорённости о переходе полузащитника Даниила Хлусевича в столичный клуб. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт 20-летнего футболиста со "Спартаком" вступит в силу с 1 января 2022 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона 2025/26.

"Новичок присоединится к нашей команде после зимнего перерыва в сезоне. Добро пожаловать в красно-белую семью, Даниил!" говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провёл за основной состав клуба 49 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач. В том числе он отличился в матчах со "Спартаком" в этом и прошлом году.

В 2020-м полузащитник был на просмотре в португальском "Порту". Нынешним летом он дебютировал за молодёжную сборную России, проведя за неё шесть матчей и забив два гола.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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