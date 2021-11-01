"Спартак" объявил о трансфере футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" достигли договорённости о переходе полузащитника Даниила Хлусевича в столичный клуб. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт 20-летнего футболиста со "Спартаком" вступит в силу с 1 января 2022 года. Соглашение будет рассчитано до конца сезона 2025/26.

"Новичок присоединится к нашей команде после зимнего перерыва в сезоне. Добро пожаловать в красно-белую семью, Даниил!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провёл за основной состав клуба 49 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач. В том числе он отличился в матчах со "Спартаком" в этом и прошлом году.