КХЛ назвала лучших хоккеистов недели

КХЛ объявила лучших игроков девятой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь "Сочи" Магнус Хелльберг. На прошлой неделе швед одержал вместе с командой три победы в трёх матчах — над подмосковным "Витязем" (3:1), столичным "Спартаком" (3:1) и нижегородским "Торпедо" (2:0). В этих встречах он отразил 66 бросков по своим воротам из 68.

Лучшим защитником был назван Микко Лехтонен из петербургского СКА. Финский хоккеист в трёх матчах забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.