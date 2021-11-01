КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
В список вошли представители петербургского СКА, "Сочи" и московского "Динамо".
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КХЛ объявила лучших игроков девятой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь "Сочи" Магнус Хелльберг. На прошлой неделе швед одержал вместе с командой три победы в трёх матчах — над подмосковным "Витязем" (3:1), столичным "Спартаком" (3:1) и нижегородским "Торпедо" (2:0). В этих встречах он отразил 66 бросков по своим воротам из 68.
Лучшим защитником был назван Микко Лехтонен из петербургского СКА. Финский хоккеист в трёх матчах забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Среди нападающих лучшим признали ещё одного представителя СКА — Андрея Кузьменко. Он забросил четыре шайбы и сделал две передачи. Добавим, что лучшим новичком недели стал нападающий московского "Динамо" Дмитрий Рашевский, набравший три очка.
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