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ПСЖ может расторгнуть контракт с легендой "Реала" Серхио Рамосом

Чемпион мира присоединился к французскому клубу летом этого года после 16 лет выступлений за "сливочных".

1 ноября, 10:36
<p>Фото © PSG.FR</p>

Фото © PSG.FR

Футбольный клуб ПСЖ может расторгнуть контракт с испанским защитником команды Серхио Рамосом. Об этом пишет Marca со ссылкой на Le Parisien.

По данным издания, клуб не устраивает тот факт, что Рамос до сих пор не смог восстановиться от травмы и дебютировать за парижан в официальных матчах. В ПСЖ не исключают того, что будут вынуждены расторгнуть соглашение, рассчитанное до 2023 года.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос возобновит тренировки с командой через 10 дней

Защитник ПСЖ Серхио Рамос возобновит тренировки с командой через 10 дней

Напомним, в июле Серхио Рамос перешёл из "Реала" в ПСЖ. За мадридский клуб он отыграл 16 лет, но руководство не стало продлевать с ним контракт. Однако пока он не провёл ни одного матча за свою новую команду из-за травмы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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