Не без дебютантов: Сборная России назвала окончательный состав на матчи с Кипром и Хорватией
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Матчи пройдут 11 и 14 ноября: сначала сборная сыграет в Петербурге, затем — в Сплите.
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав национальной команды на ближайшие игры отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки").
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Дмитрий Чистяков ("Зенит").
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин ("Зенит"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Арсен Захарян ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Андрей Мостовой ("Зенит"), Даниил Фомин ("Динамо").
Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов").
Добавим, что ближайшие матчи сборная России проведёт 11 и 14 ноября. Сначала команда Валерия Карпина в Петербурге сыграет против Кипра, а затем с Хорватией в Сплите. Пока что наша сборная идёт на первом месте в своей группе.