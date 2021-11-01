Не без дебютантов: Сборная России назвала окончательный состав на матчи с Кипром и Хорватией

Матчи пройдут 11 и 14 ноября: сначала сборная сыграет в Петербурге, затем — в Сплите.

Добавим, что ближайшие матчи сборная России проведёт 11 и 14 ноября. Сначала команда Валерия Карпина в Петербурге сыграет против Кипра, а затем с Хорватией в Сплите. Пока что наша сборная идёт на первом месте в своей группе.