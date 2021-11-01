"Друг скинул фото со списком": Футболист "Ростова" Глебов отреагировал на попадание в итоговый состав сборной России
В октябре он также был в составе национальной команды, но на поле не выходил.
Фото © РПЛ
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что испытал положительные эмоции в связи с попаданием в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sport24.
"Гулял с женой и ребёнком на улице, только пришёл домой. Мне мой друг скинул фотографию со списком. Естественно, приятно, что вызвали теперь напрямую. Эмоции только положительные. Конечно, рассчитываю выйти на поле в ближайших матчах сборной. Любой футболист думает, что он может помочь своей команде. Настрой боевой", — сказал Глебов.
В октябре хавбек также был в составе национальной команды, но на поле не выходил. Тогда его вызвали в сборную в связи с травмой игрока "Химок" Дениса Глушакова.
11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром. 14-го числа команда Карпина в заключительном матче группового турнира встретится на выезде с Хорватией.
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