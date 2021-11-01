Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что испытал положительные эмоции в связи с попаданием в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sport24.

"Гулял с женой и ребёнком на улице, только пришёл домой. Мне мой друг скинул фотографию со списком. Естественно, приятно, что вызвали теперь напрямую. Эмоции только положительные. Конечно, рассчитываю выйти на поле в ближайших матчах сборной. Любой футболист думает, что он может помочь своей команде. Настрой боевой", — сказал Глебов.

В октябре хавбек также был в составе национальной команды, но на поле не выходил. Тогда его вызвали в сборную в связи с травмой игрока "Химок" Дениса Глушакова.