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Конте прилетел в Лондон для подписания соглашения с "Тоттенхэмом"

Ожидается, что во главе лондонского клуба он займёт место уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.

1 ноября, 13:50

Фото © ТАСС / ЕРА / ANGELO CARCONI

Бывший тренер миланского "Интера", туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и сборной Италии по футболу Антонио Конте в понедельник прибыл в Лондон. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в столице Великобритании итальянский специалист проведёт переговоры с руководством "Тоттенхэма". Ожидается, что после согласования последних деталей Конте подпишет контракт с лондонским клубом.

Пост главного тренера "Тоттенхэма" стал вакантным после отставки португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту. После разгрома от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии "шпоры" опустились на восьмое место в таблице.

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Конте в прошлом сезоне привёл "Интер" к победе в чемпионате Италии. Летом он покинул клуб из-за разногласий с руководством. Также 52-летний тренер побеждал в национальных первенствах с "Ювентусом" и "Челси".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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