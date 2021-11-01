Конте прилетел в Лондон для подписания соглашения с "Тоттенхэмом"

Бывший тренер миланского "Интера", туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и сборной Италии по футболу Антонио Конте в понедельник прибыл в Лондон. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в столице Великобритании итальянский специалист проведёт переговоры с руководством "Тоттенхэма". Ожидается, что после согласования последних деталей Конте подпишет контракт с лондонским клубом.

Пост главного тренера "Тоттенхэма" стал вакантным после отставки португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту. После разгрома от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии "шпоры" опустились на восьмое место в таблице.