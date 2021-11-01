Конте прилетел в Лондон для подписания соглашения с "Тоттенхэмом"
Ожидается, что во главе лондонского клуба он займёт место уволенного в понедельник Нуну Эшпириту Санту.
Фото © ТАСС / ЕРА / ANGELO CARCONI
Бывший тренер миланского "Интера", туринского "Ювентуса", лондонского "Челси" и сборной Италии по футболу Антонио Конте в понедельник прибыл в Лондон. Об этом сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, в столице Великобритании итальянский специалист проведёт переговоры с руководством "Тоттенхэма". Ожидается, что после согласования последних деталей Конте подпишет контракт с лондонским клубом.
Пост главного тренера "Тоттенхэма" стал вакантным после отставки португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту. После разгрома от "Манчестер Юнайтед" (0:3) в матче десятого тура чемпионата Англии "шпоры" опустились на восьмое место в таблице.
Конте в прошлом сезоне привёл "Интер" к победе в чемпионате Италии. Летом он покинул клуб из-за разногласий с руководством. Также 52-летний тренер побеждал в национальных первенствах с "Ювентусом" и "Челси".
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