Появилось видео штурма квартиры в Красногорске, где похититель держал в плену двух девушек

В Красногорске был задержан похититель двух девушек. Видео © LIFE

В Красногорске задержали преступника, похитившего двух девушек 19 и 20 лет и незаконно удерживавшего своих жертв в съёмной квартире. В распоряжении Лайфа оказалось видео спецоперации.

"В арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьём и гранатой. Находясь в квартире, одна из потерпевших попыталась бежать и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции", — сообщили Лайфу в УМВД России по округу.

Задержанным полицейскими и сотрудниками Росгвардии оказался 32-летний уроженец Пензенской области. В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили два пневматических пистолета, два пистолета Макарова, два автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. По данным SHOT, Александр занимается производством мебели. С обеими похищенными он ранее был знаком, одна из них — студентка МГУ.