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Появилось видео штурма квартиры в Красногорске, где похититель держал в плену двух девушек

Во время обыска у подозреваемого нашли два пневматических пистолета, два пистолета Макарова, два автомата и три гранаты.

1 ноября, 14:54

Скриншот видео © LIFE

В Красногорске был задержан похититель двух девушек. Видео © LIFE

В Красногорске задержали преступника, похитившего двух девушек 19 и 20 лет и незаконно удерживавшего своих жертв в съёмной квартире. В распоряжении Лайфа оказалось видео спецоперации.

"В арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьём и гранатой. Находясь в квартире, одна из потерпевших попыталась бежать и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции", — сообщили Лайфу в УМВД России по округу.

Задержанным полицейскими и сотрудниками Росгвардии оказался 32-летний уроженец Пензенской области. В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили два пневматических пистолета, два пистолета Макарова, два автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты. По данным SHOT, Александр занимается производством мебели. С обеими похищенными он ранее был знаком, одна из них — студентка МГУ.

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Ранее Лайф сообщал, что полиция задержала похитителя 14-летней девочки, на ходу выпрыгнувшей из машины. Оказалось, что мужчина был неоднократно судим, в том числе и за тяжкие преступления. Других подробностей в МВД не привели.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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