В "Единой России" призвали исключить из партии депутата Марченко

"Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трёхлетку. В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из "Единой России" , — сказал он.

Ревенко напомнил, что члены фракции, принимая те или иные решения, должны придерживаться коллегиальной позиции и голосовать в соответствии с общим решением. Он пояснил, что на заседании по бюджету, которое прошло 25 октября, Марченко не высказал никаких возражений, однако позже проголосовал против проекта, объяснив, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову. При этом Ревенко подчеркнул, что, если депутатов что-то не устраивает, у них всегда есть возможность внести правки ко второму чтению, вместо того чтобы голосовать против.