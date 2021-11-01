В "Единой России" призвали исключить из партии депутата Марченко
Парламентарий нарушил устав, проголосовав против проекта бюджета вопреки решению фракции.
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Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить из состава партии депутата Госдумы Евгения Марченко. По словам заместителя секретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко, поводом для этого стало нарушение парламентарием устава.
"Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трёхлетку. В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из "Единой России", — сказал он.
Ревенко напомнил, что члены фракции, принимая те или иные решения, должны придерживаться коллегиальной позиции и голосовать в соответствии с общим решением. Он пояснил, что на заседании по бюджету, которое прошло 25 октября, Марченко не высказал никаких возражений, однако позже проголосовал против проекта, объяснив, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову. При этом Ревенко подчеркнул, что, если депутатов что-то не устраивает, у них всегда есть возможность внести правки ко второму чтению, вместо того чтобы голосовать против.
А ранее Лайф рассказывал, что Госдума в первом чтении одобрила проект бюджета РФ на 2022–2024 годы. За его принятие проголосовало 338 депутатов, против — 82, воздержался лишь один парламентарий. Главный приоритет проекта — это содействие достижению национальных целей.
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