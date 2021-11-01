В Ленобласти опровергли признание QR-кодов иностранных вакцин
В Роспотребнадзоре уточнили, что никаких решений о внесении изменений в ограничения не принималось.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Ленинградской области иностранные вакцины не признаны, но были единичные случаи допуска в музеи и театры людей с такими прививками. Об этом рассказала Лайфу начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Светлана Патракова.
"Ленобласть не признала, а разрешила посещение музеев и театров людям с иностранными вакцинами, это единичные случаи", — уточнила она.
При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что допуск посетителей в музеи на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешён и не согласовывался с руководителем управления. Этот вопрос ставился на совещании с органами исполнительной власти региона, но по его итогам было решено не вносить изменения в ранее принятые ограничения.
Напомним, в Ленобласти с 30 октября действует система QR-кодов для допуска в кафе, театры, кинотеатры, бассейны и фитнес-клубы. Кроме того, попасть в эти учреждения можно при наличии медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. При этом в регионе накануне нерабочих дней обещали закрыть крупные ТЦ и запретить дискотеки.
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