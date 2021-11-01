В Ленобласти опровергли признание QR-кодов иностранных вакцин

В Ленинградской области иностранные вакцины не признаны, но были единичные случаи допуска в музеи и театры людей с такими прививками. Об этом рассказала Лайфу начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Светлана Патракова.

"Ленобласть не признала, а разрешила посещение музеев и театров людям с иностранными вакцинами, это единичные случаи", — уточнила она.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что допуск посетителей в музеи на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешён и не согласовывался с руководителем управления. Этот вопрос ставился на совещании с органами исполнительной власти региона, но по его итогам было решено не вносить изменения в ранее принятые ограничения.