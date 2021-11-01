Популярная блогерша-биолог развеяла самые нелепые мифы о вакцинации

Директор автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцинопрофилактики "Коллективный иммунитет" и автор популярного блога о вакцинах Антонина Обласова в рамках онлайн-мероприятия "Нефорум для блогеров" развеяла популярные мифы о прививках от ковида.

По её словам, ни одна вакцина не действует моментально, поэтому не является "железобетонным щитом". И в силу принципа действия таких препаратов через пять минут после введения инъекции у человека не появится иммунитет к болезни.

"Вакцина — это задание для нашей иммунной системы, которая выступает в роли ученика, получившего задание. Ему нужно какое-то время, чтобы сделать его, потому что он видит его первый раз в жизни. Результат появляется только через три недели. В это время у человека, который привит, точно такие же риски, как и у непривитого", — отметила Обласова.

Биолог, на которую в "Инстаграме" подписано 270 тысяч человек, также развеяла популярное заблуждение антипрививочников о том, что вакцинированные люди якобы заразны. По словам Обласовой, после прививки вакцина временно находится в мышце, куда был сделан укол. Далее вещество расходится по ближайшим лимфоузлам.

"Больше она нигде не может оказаться, а это значит, что мы не можем эту вакцину кому-то передать. Если в первые три недели человек заразился, когда ещё не сформирован иммунитет, то тогда он может быть заразен для окружающих. Но с вакциной это никак не связано!" — подчеркнула Обласова.