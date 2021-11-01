Отменить спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой было правильным решением. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился народный артист России Владимир Матвеев.

"Бузова — совершенно не артистка. Это так, очередная глупость слюнявая. Ну и правильно, зачем спектакль ставить? Так часто бывает в театрах, что два-три раза проходит спектакль — и его снимают, потому что он слабый по художественному уровню. И тема неинтересная совершенно", — сказал Матвеев.

Он назвал художественного руководителя театра Эдуарда Боякова глупым человеком, а саму ситуацию с представлением — мошенничеством.