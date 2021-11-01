"Очередная слюнявая глупость": Актёр Матвеев назвал мошенничеством спектакль с участием Бузовой
По его словам, в театрах нередко бывают ситуации, когда представление снимают из-за слабого художественного уровня.
Владимир Матвеев. Фото © kino-teatr.ru
Отменить спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой было правильным решением. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился народный артист России Владимир Матвеев.
"Бузова — совершенно не артистка. Это так, очередная глупость слюнявая. Ну и правильно, зачем спектакль ставить? Так часто бывает в театрах, что два-три раза проходит спектакль — и его снимают, потому что он слабый по художественному уровню. И тема неинтересная совершенно", — сказал Матвеев.
Он назвал художественного руководителя театра Эдуарда Боякова глупым человеком, а саму ситуацию с представлением — мошенничеством.
Напомним, что МХАТ имени Горького сообщил об отмене спектакля 2 ноября с участием Бузовой, объяснив это решение плохой продажей билетов в период карантинных ограничений. При этом из репертуара его убирать не станут, а лишь перенесут показ на неопределённый срок.
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