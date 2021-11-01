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"Очередная слюнявая глупость": Актёр Матвеев назвал мошенничеством спектакль с участием Бузовой

По его словам, в театрах нередко бывают ситуации, когда представление снимают из-за слабого художественного уровня.

1 ноября, 15:06
<p>Владимир Матвеев. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2751/foto/597165/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Владимир Матвеев. Фото © kino-teatr.ru

Отменить спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой было правильным решением. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился народный артист России Владимир Матвеев.

"Бузова — совершенно не артистка. Это так, очередная глупость слюнявая. Ну и правильно, зачем спектакль ставить? Так часто бывает в театрах, что два-три раза проходит спектакль — и его снимают, потому что он слабый по художественному уровню. И тема неинтересная совершенно", — сказал Матвеев.

Он назвал художественного руководителя театра Эдуарда Боякова глупым человеком, а саму ситуацию с представлением — мошенничеством.

Во МХАТе возложили на Бузову вину за отмену спектакля про Сталина

Во МХАТе возложили на Бузову вину за отмену спектакля про Сталина

Напомним, что МХАТ имени Горького сообщил об отмене спектакля 2 ноября с участием Бузовой, объяснив это решение плохой продажей билетов в период карантинных ограничений. При этом из репертуара его убирать не станут, а лишь перенесут показ на неопределённый срок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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