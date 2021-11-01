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"Йокерит" одержал вторую "сухую" победу за восемь дней в КХЛ

Голкипер финского коллектива сумел впервые в этом сезоне сохранить свои ворота "на замке".

1 ноября, 15:12
<p>Фото © ХК "Сибирь"</p>

Фото © ХК "Сибирь"

Хельсинский "Йокерит" на выезде обыграл "Сибирь" со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основные события встречи развернулись в третьем периоде. Сначала Бьорнинен открыл счёт, а в самом конце игры Скленичка сумел в падении отправить шайбу в пустые ворота. Добавим, что для вратаря "Йокерита" Янне Ювонена это был первый "сухой" матч в этом регулярном чемпионате.

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Добавим, что совсем недавно "Йокерит" одержал ещё одну "сухую" победу, разгромив рижское "Динамо" со счётом 8:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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