"Йокерит" одержал вторую "сухую" победу за восемь дней в КХЛ

Основные события встречи развернулись в третьем периоде. Сначала Бьорнинен открыл счёт, а в самом конце игры Скленичка сумел в падении отправить шайбу в пустые ворота. Добавим, что для вратаря "Йокерита" Янне Ювонена это был первый "сухой" матч в этом регулярном чемпионате.