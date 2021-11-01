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Черчесов может стать главным тренером сборной Польши

58-летний специалист может возглавить команду, если она не попадёт в финальный турнир ЧМ-2022.

1 ноября, 15:17
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши. Об этом пишет "Матч ТВ" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что 58-летний специалист уже общался с президентом Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешей. В ходе разговора россиянин выразил желание поработать со сборной страны.

Черчесов может сменить нынешнего тренера команды Паулу Соузу в том случае, если португалец не сумеет вывести сборную на чемпионат мира 2022 года. В отборочном турнире поляки занимают второе место, уступая в группе I только Англии (17 очков против 20). В финальную часть напрямую выйдет лишь победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

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Ранее Черчесов уже работал в Польше. В сезоне 2015/2016 он привёл варшавскую "Легию" к победе в чемпионате и Кубке Польши.

До июля 2021 года Черчесов возглавлял сборную России. Он покинул команду после того, как не смог с ней выйти из группы на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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