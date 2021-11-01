Черчесов может стать главным тренером сборной Польши

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши. Об этом пишет "Матч ТВ" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что 58-летний специалист уже общался с президентом Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешей. В ходе разговора россиянин выразил желание поработать со сборной страны.

Черчесов может сменить нынешнего тренера команды Паулу Соузу в том случае, если португалец не сумеет вывести сборную на чемпионат мира 2022 года. В отборочном турнире поляки занимают второе место, уступая в группе I только Англии (17 очков против 20). В финальную часть напрямую выйдет лишь победитель группы. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.

Ранее Черчесов уже работал в Польше. В сезоне 2015/2016 он привёл варшавскую "Легию" к победе в чемпионате и Кубке Польши.