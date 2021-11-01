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Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Гаркалина

Актёра доставили в больницу месяц назад, у него было поражено от 25 до 50% лёгких.

1 ноября, 09:15
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/1184322/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр.ру"</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © "Кинотеатр.ру"

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с ковидом, остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в Российском институте театрального искусства, где преподаёт актёр.

"Он без изменений... Так же в реанимации", — сказала в беседе с телеканалом "Звезда" представитель пресс-службы учебного заведения Архипенкова Екатерина.

У госпитализированного с ковидом Гаркалина возникли проблемы с сердцем

У госпитализированного с ковидом Гаркалина возникли проблемы с сердцем

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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