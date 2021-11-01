Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Гаркалина
Актёра доставили в больницу месяц назад, у него было поражено от 25 до 50% лёгких.
Валерий Гаркалин. Фото © "Кинотеатр.ру"
Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с ковидом, остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в Российском институте театрального искусства, где преподаёт актёр.
"Он без изменений... Так же в реанимации", — сказала в беседе с телеканалом "Звезда" представитель пресс-службы учебного заведения Архипенкова Екатерина.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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