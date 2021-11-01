Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Гаркалина

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный с ковидом, остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в Российском институте театрального искусства, где преподаёт актёр.

"Он без изменений... Так же в реанимации", — сказала в беседе с телеканалом "Звезда" представитель пресс-службы учебного заведения Архипенкова Екатерина.