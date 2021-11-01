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В Бурятии женщины без масок и QR-кодов штурмом взяли местный ТЦ

Из-за роста заболеваемости в регионе ввели жёсткие правила для посещения общественных мест.

1 ноября, 09:11

В Бурятии антиваксеры штурмом взяли местный ТЦ. Видео © VK / "Опасные новости"

В Бурятии полиция организовала проверку после "штурма" местного торгового центра людьми без масок и QR-кодов. Об этом пишет РИА "Новости".

Инцидент произошёл в субботу, 30 октября, в Улан-Удэ. Возле входа в ТЦ собралась группа людей, которые не могли попасть внутрь из-за новых ковидных ограничений — у них не было QR-кодов. В результате завязался конфликт, в конце которого недовольные оттолкнули охранника и силой пробились в здание, игнорируя санитарные требования.

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Власти Бурятии ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест в период нерабочих дней. При этом изначально попасть в досуговые учреждения можно было лишь с прививкой или перенесённым ковидом. Позже правила смягчили, разрешив невакцинированным предъявлять на входе отрицательный ПЦР-тест.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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