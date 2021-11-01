В Бурятии женщины без масок и QR-кодов штурмом взяли местный ТЦ

В Бурятии антиваксеры штурмом взяли местный ТЦ. Видео © VK / "Опасные новости"

В Бурятии полиция организовала проверку после "штурма" местного торгового центра людьми без масок и QR-кодов. Об этом пишет РИА "Новости".

Инцидент произошёл в субботу, 30 октября, в Улан-Удэ. Возле входа в ТЦ собралась группа людей, которые не могли попасть внутрь из-за новых ковидных ограничений — у них не было QR-кодов. В результате завязался конфликт, в конце которого недовольные оттолкнули охранника и силой пробились в здание, игнорируя санитарные требования.