История с изнасилованием 14-летней девочки в Москве оказалась выдумкой

История с избиением и изнасилованием восьмиклассницы на проспекте Мира в Москве оказалась плодом бурной фантазии школьницы. Об этом "Вечерней Москве" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, никакого преступления не было. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

"Девочка всё выдумала, чтобы избежать наказания", — рассказал собеседник.

По его словам, девочка-подросток была доставлена в одну из столичных больниц с травмами, в алкогольном опьянении.