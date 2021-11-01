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История с изнасилованием 14-летней девочки в Москве оказалась выдумкой

По данным источника, этот миф нужен был для того, чтобы избежать наказания.

1 ноября, 09:06

Фото © Pixabay

История с избиением и изнасилованием восьмиклассницы на проспекте Мира в Москве оказалась плодом бурной фантазии школьницы. Об этом "Вечерней Москве" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, никакого преступления не было. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

"Девочка всё выдумала, чтобы избежать наказания", рассказал собеседник.

По его словам, девочка-подросток была доставлена в одну из столичных больниц с травмами, в алкогольном опьянении.

Напомним, 14-летняя школьница утверждала, что её изнасиловали в Москве 31 октября около 18 часов вечера. По словам девочки, неизвестный принудительно затащил её в машину, якобы надругался над ней и отпустил.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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