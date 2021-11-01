История с изнасилованием 14-летней девочки в Москве оказалась выдумкой
По данным источника, этот миф нужен был для того, чтобы избежать наказания.
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История с избиением и изнасилованием восьмиклассницы на проспекте Мира в Москве оказалась плодом бурной фантазии школьницы. Об этом "Вечерней Москве" сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, никакого преступления не было. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
"Девочка всё выдумала, чтобы избежать наказания", — рассказал собеседник.
По его словам, девочка-подросток была доставлена в одну из столичных больниц с травмами, в алкогольном опьянении.
Напомним, 14-летняя школьница утверждала, что её изнасиловали в Москве 31 октября около 18 часов вечера. По словам девочки, неизвестный принудительно затащил её в машину, якобы надругался над ней и отпустил.
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