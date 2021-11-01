Восьмиклассницу изнасиловали в центре Москвы
Мужчина отпустил девочку после того, как надругался. Сейчас его ищут.
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14-летнюю школьницу изнасиловали в Москве 31 октября. Как пишет SHOT, около 18 часов вечера восьмиклассница шла по проспекту Мира, когда этот неизвестный насильно затащил её в машину.
Мужчина надругался над девочкой и отпустил. Марку авто она не запомнила. Нападавшего ищут.
А несколько дней назад в Красноярске мужчина напал на школьницу, ударил её камнем по голове и начал к ней приставать, а после похитил мобильный телефон и сбежал.
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