Восьмиклассницу изнасиловали в центре Москвы

14-летнюю школьницу изнасиловали в Москве 31 октября. Как пишет SHOT, около 18 часов вечера восьмиклассница шла по проспекту Мира, когда этот неизвестный насильно затащил её в машину.

Мужчина надругался над девочкой и отпустил. Марку авто она не запомнила. Нападавшего ищут.